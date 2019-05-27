Makinede yeni hedef kilogram başına 15 dolar
1 saat önce
'Ankara Sohbeti' konuğu olan Zühtü Bakır, haziranda yapılacak Makine Zirvesi öncesi sorularımızı yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:03
'Ankara
Sohbeti' konuğu olan Zühtü Bakır, haziranda yapılacak Makine Zirvesi öncesi sorularımızı yanıtladı.
Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı
Düzce'de Yolcu Otobüsü Traktörle Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı
"Kafa Keseceğim" Diyen Suriyeli Sığınmacı Gözaltına Alındı!
Sevgilisiyle Tatilde Olan Şeyma Subaşı'dan Cesur Paylaşım