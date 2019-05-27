Son Dakika Haberleri: Makinede yeni hedef kilogram başına 15 dolar

Makinede yeni hedef kilogram başına 15 dolar

1 saat önce

'Ankara Sohbeti' konuğu olan Zühtü Bakır, haziranda yapılacak Makine Zirvesi öncesi sorularımızı yanıtladı.

Makinede yeni hedef kilogram başına 15 dolar, System.String[]
'Ankara Sohbeti' konuğu olan Zühtü Bakır, haziranda yapılacak Makine Zirvesi öncesi sorularımızı yanıtladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:03 
Ankara, Ekonomi
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