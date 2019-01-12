Son Dakika Haberleri: Makineden Hızlı! Dünyadaki En Yetenekli İnşaat İşçileri 1

Makineden Hızlı! Dünyadaki En Yetenekli İnşaat İşçileri 1

1 saat önce

Bugün sizlere dünyanın en yetenekli ve en hızlı işçilerinden bahsedeceğiz.

Bugün sizlere dünyanın en yetenekli ve en hızlı işçilerinden bahsedeceğiz. Yetenekleri ve hızlarıyla kendilerini izleyenleri şaşırtan bu işçiler eminiz sizleri de çok şaşırtacak. Haydi vakit kaybetmeden videomuza geçelim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:37 Kaynak: Youtube

İşçi, Genel
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