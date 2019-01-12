Makineden Hızlı! Dünyadaki En Yetenekli İnşaat İşçileri 1

Bugün sizlere dünyanın en yetenekli ve en hızlı işçilerinden bahsedeceğiz.

Bugün sizlere dünyanın en yetenekli ve en hızlı işçilerinden bahsedeceğiz. Yetenekleri ve hızlarıyla kendilerini izleyenleri şaşırtan bu işçiler eminiz sizleri de çok şaşırtacak. Haydi vakit kaybetmeden videomuza geçelim.

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