Makineli tüfekle yakalanan şüpheliler, tutuklandı - Son Dakika

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Makineli tüfekle yakalanan şüpheliler, tutuklandı
24 dakika önce
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, polisin ihbar üzerine takibe aldığı otomobilde yapılan aramada, makineli tüfek ve silaha ait mühimmat ele geçirildi.
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, polisin ihbar üzerine takibe aldığı otomobilde yapılan aramada, makineli tüfek ve silaha ait mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan Doğancan E. (20) ve Hüseyin B. (27), mahkemece tutuklandı.
Ceyhan'da huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah bulundurduğu ihbarı yapılan bir otomobili takibe aldı. Demir Köprü üzerinde otomobili durduran ekipler, araçta yaptığı aramada makineli tüfek ve şarjöre basılı halde 34 mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'ne sorguları tamamlanan şüpheliler Doğancan E. ve Hüseyin B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:26 Kaynak: DHA
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