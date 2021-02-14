Makinenin altında kalan kişi, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Makinenin altında kalan kişi, hayatını kaybetti

Makinenin altında kalan kişi, hayatını kaybetti

14.02.2021 23:49

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde bir çiftlikte traktörün çarptığı Ahmet Yıldız (65), araca bağlı yem kırma makinesenin altında kalarak hayatını kaybetti.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde bir çiftlikte traktörün çarptığı Ahmet Yıldız (65), araca bağlı yem kırma makinesenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Mustafabeyli Mahallesi'ndeki S.U.'ya ait çiftlikte meydana geldi. R.A. yenitemindeki traktör, geri manevra yaptığı sırada Ahmet Yıldız'a çarptı. Traktöre bağlı yem kırma makinesinin altında kalan Yıldız, çiftlik çalışanları tarafından çıkartılarak Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yıldız'ın hastaneye getirilirken yolda hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardırden morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Makinenin altında kalan kişi, hayatını kaybetti - Son Dakika


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