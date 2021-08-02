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Makinesi arızalanıp, sürüklenen teknedekiler kurtarıldı - Son Dakika

Makinesi arızalanıp, sürüklenen teknedekiler kurtarıldı

02.08.2021 12:41
Makinesi arızalanıp, sürüklenen teknedekiler kurtarıldı, System.String[]

MARMARA Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 7 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti'ne bağlı botla kurtarıldı.

MARMARA Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 7 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti'ne bağlı botla kurtarıldı.

Marmara Adası açıklarında içinde 7 kişinin bulunduğu tekne, dün gece saatlerinde makine arızası verdi. Tekne, sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı KIYEM-4 botu yönlendirildi. Ekipler, sürüklenen tekneyi yedekleyerek, kurtardı. Olayla ilgili Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Marmara Adası mevkisinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 7 kişi bulunan tekne, KIYEM-4 botumuzca yedeklenerek Saraylar Liman içine emniyetle bağlandı." denildi.


Makinesi arızalanıp, sürüklenen teknedekiler kurtarıldı

Marmara Adası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Makinesi arızalanıp, sürüklenen teknedekiler kurtarıldı - Son Dakika


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