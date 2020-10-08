Makineye giysisini kaptıran fabrika işçisi yaralandı - Son Dakika

Makineye giysisini kaptıran fabrika işçisi yaralandı
08.10.2020 10:16
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde trafo fabrikasında, iş makinasına giysisini kaptıran işçi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde trafo fabrikasında, iş makinasına giysisini kaptıran işçi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay sabah 08.30 sıralarında Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Ülker Sokak'ta bulunan trafo üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafo fabrikasında çalışan S.M. adlı işçinin giysisi, bir anda çalıştığı makinaya sarıldı. Giysisinin makineye dolanması sonucu yaralanan S.M., olay yerine çağrılan ambulansla, hastaneye kaldırıldı. Yaralanan işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri iş kazası hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ
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