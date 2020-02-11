Makineye kaptırdığı diz altından kopan bacağı yerine dikildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Makineye kaptırdığı diz altından kopan bacağı yerine dikildi - Son Dakika

Makineye kaptırdığı diz altından kopan bacağı yerine dikildi

7 saat önce

AKSARAY'da, Şaban Özdil (20), saman ittiği sağ bacağını yem karma makinesine kaptırdı.

Makineye kaptırdığı diz altından kopan bacağı yerine dikildi, System.String[]

AKSARAY'da, Şaban Özdil (20), saman ittiği sağ bacağını yem karma makinesine kaptırdı. Diz altından kopan bacak, hastanede yerine dikildi.

Olay, dün Yenikent beldesinde meydana geldi. Ailesiyle besicilik yapan Şaban Özdil, hayvanları için yem hazırlarken, samanı sağ ayağı ile yem karma makinesine itmek istedi. Ancak bacağını makineye kaptırdı. Özdil'in çığlıkları üzerine koşan yakınları makineyi durdurarak, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince bacağın diz altından koptuğu belirlendi. Şaban Özdil ile kopan bacak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdil, daha sonra Konya Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Burada yapılan ameliyatta, kopan bacak yerine dikildi.

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Yenikent, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:48 Kaynak: DHA
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