Son Dakika Haberleri: Makineye kolunu kaptıran genç feci şekilde can verdi
Son Dakika 3. Sayfa Makineye kolunu kaptıran genç feci şekilde can verdi - Son Dakika

Makineye kolunu kaptıran genç feci şekilde can verdi

6 saat önce

Makineye kolunu kaptıran genç feci şekilde can verdiESKİŞEHİR - Eskişehir'de, et sıyırma makinesine kolunu kaptıran genç feci şekilde can verdi.

Makineye kolunu kaptıran genç feci şekilde can verdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, et sıyırma makinesine kolunu kaptıran genç feci şekilde can verdi.

Alınan bilgilere göre; olay, Tepebaşı İlçesi Orta Mahalle 66. Sokak'ta bulunan bir kesimhanede yaşandı. Öğle saatlerinde, et sıyırmak için makinenin başına geçen Cihat İnal (20), bir süre çalıştıktan sonra iddialara göre, bir anlık dikkatsizlik soncu sağ kolunu makineye kaptırdı. Olay esnasında kesimhaneden gelen bir ses duyan aile yakınları İnal'ın bulunduğu yere gitti ve durumu görünce 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, vücudunun bir bölümü makineye kaptıran gencin, hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.

Makineye kolunu kaptıran genç feci şekilde can verdi

Orta Mahalle, Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kolunu et sıyırma makinesine kaptıran genç öldü
Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 03:32:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Makineye kolunu kaptıran genç feci şekilde can verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]