Lazer kesim makinesine sıkışan işçi yaralandı - Son Dakika
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Lazer kesim makinesine sıkışan işçi yaralandı

10.05.2022 11:54

Lazer kesim makinesine sıkışan işçi yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren cam fabrikasında meydana gelen olayda makineye sıkışan işçi yaralandı.

Lazer kesim makinesine sıkışan işçi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren cam fabrikasında meydana gelen olayda makineye sıkışan işçi yaralandı.

Olay Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren cam fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Mehmet C.(49), Lazer kesim makinesine sıkıştı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Lazer kesim makinesine sıkışan işçi yaralandı
Lazer kesim makinesine sıkışan işçi yaralandı
Lazer kesim makinesine sıkışan işçi yaralandı
Lazer kesim makinesine sıkışan işçi yaralandı
Lazer kesim makinesine sıkışan işçi yaralandı
Lazer kesim makinesine sıkışan işçi yaralandı
Lazer kesim makinesine sıkışan işçi yaralandı
Lazer kesim makinesine sıkışan işçi yaralandı
Lazer kesim makinesine sıkışan işçi yaralandı
Lazer kesim makinesine sıkışan işçi yaralandı

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LAZER KESİM MAKİNESİNE SIKIŞAN İŞÇİ YARALANDI LAZER KESİM MAKİNESİNE SIKIŞAN İŞÇİ YARALANDI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lazer kesim makinesine sıkışan işçi yaralandı - Son Dakika


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