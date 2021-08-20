18 Ağustos'ta Gerze ilçesine bağlı Yenikent köyünde meydana gelen olayda O.T., evindeki çamaşır makinesinin boşaltılması için uzaktan akrabası olan M.B.'den yardım istedi. O.T., eve gelip makineden çamaşırları aldığı esnada M.B.'ye cinsel istismarda bulundu.
Bunun üzerine evden kaçan küçük kızın daha sonra yaşadıklarını arkadaşına anlatmasının ardından durumdan haberdar olan ailesi, hemen jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, O.T.'yi gözaltına aldı.
Sorgusununun ardından adliyeye sevk edilen O.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Sinop E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. M.B.'nin ise evinde psikolojik destek aldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu - Son Dakika