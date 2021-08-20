Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu - Son Dakika

18 Ağustos'ta Gerze ilçesine bağlı Yenikent köyünde meydana gelen olayda O.T., evindeki çamaşır makinesinin boşaltılması için uzaktan akrabası olan M.B.'den yardım istedi. O.T., eve gelip makineden çamaşırları aldığı esnada M.B.'ye cinsel istismarda bulundu.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine evden kaçan küçük kızın daha sonra yaşadıklarını arkadaşına anlatmasının ardından durumdan haberdar olan ailesi, hemen jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, O.T.'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Sorgusununun ardından adliyeye sevk edilen O.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Sinop E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. M.B.'nin ise evinde psikolojik destek aldığı öğrenildi.