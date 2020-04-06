Makineyle inerken sağarken akıma kapılarak öldü - Son Dakika

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Makineyle inerken sağarken akıma kapılarak öldü
6 saat önce
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Rıdvan Sarıtunç (24) süt sağma makinesiyle inek sağarken akıma kapılarak, yaşamını yitirdi.
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Rıdvan Sarıtunç (24) süt sağma makinesiyle inek sağarken akıma kapılarak, yaşamını yitirdi.
Çubuk Ağılcık Mahallesi'nde yaşayan Rıdvan Sarıtunç, sabah saatlerinde ahırdaki ineklerinden süt sağmak için süt sağma makinesini çalıştırdı. Sarıtunç, bu sırada makinedeki kaçak nedeniyle akıma kapıldı. Durumu fark eden baba Kemal Sarıtunç, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Rıdvan Sarıtunç, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarıtunç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sarıtunç'un cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:22 Kaynak: DHA
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