Makineyle ot biçen kadın gürültü nedeniyle komşusu tarafından vuruldu - Son Dakika
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Makineyle ot biçen kadın gürültü nedeniyle komşusu tarafından vuruldu

19.06.2022 16:35
Makineyle ot biçen kadın gürültü nedeniyle komşusu tarafından vuruldu

Konya'nın Hüyük ilçesinde evinin çevresindeki otları çim kesme makinesiyle kesen bir kadın, makinenin çıkardığı sesten rahatsız olan komşusu tarafında av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde evinin çevresindeki otları çim kesme makinesiyle kesen bir kadın, makinenin çıkardığı sesten rahatsız olan komşusu tarafında av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Olay, Hüyük ilçesine bağlı Çukurkent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim merkezinde oturan Aynur B. (61) eşi Güner B. ile beraber saat 10.30 sıralarında evinin çevresinde bulunan otları biçmeye başladı. İddialara göre, çim kesme makinesinin çıkardığı gürültüden rahatsız olan karşı evde ikamet eden komşu Zeki U. (85) ile karı koca arasında başlayan tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Evinden getirdiği ruhsatsız av tüfeğiyle ateş açan Zeki U., komşusu Aynur B.'yi boynunun sağ tarafı ile omzundan vurarak yaraladı. Aynur B. ile yaşanan arbede sırasında vücudunda yaralanmalar olduğu öğrenilen Zeki U. kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Aynur B., hastanede yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya'ya nakledildi. Jandarma olay yeri ekipleri silahla kasten yaralama olayının ardından adreste incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Çim biçme makinesinin gürültüsü nedeniyle çıkan tartışmada tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı Çim biçme makinesinin gürültüsü nedeniyle çıkan tartışmada tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride takla attı: 1 ölü Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride takla attı: 1 ölü
Kaynak: İHA

Konya, Hüyük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Makineyle ot biçen kadın gürültü nedeniyle komşusu tarafından vuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Makineyle ot biçen kadın gürültü nedeniyle komşusu tarafından vuruldu - Son Dakika
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