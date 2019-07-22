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Makinistin dikkati sayesinde at kurtuldu

59 dakika önce

Çankırı'da raylarda bulunan at ölümden döndü.

Makinistin dikkati sayesinde at kurtuldu, System.String[]
Çankırı'da raylarda bulunan at ölümden döndü.

Çankırı'da Karatekin köyü civarında bir arazide bulunan at tren rayları üzerinde beklerken o esnada gelen trenin kornası üzerine bir süre tren yolunda koşuyor. Daha sonrasında sol taraftaki araziye çıkan at kıl payı kurtuluyor. Makinistin tren yolunda atı görünce defalarca kornaya basmasıyla at korkup kaçmaya başlıyor. - ÇANKIRI
Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:16 Kaynak: İHA
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