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MAKON yönetim kurulu üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika

MAKON yönetim kurulu üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

10.11.2021 16:28
MAKON yönetim kurulu üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Ziyarette MAKON yönetim kurulu üyeleri; Yaşar Yaman, Ali Karadoğan, Ömer Adıyaman, Nazife Özdemir, Yusuf Usul ve Hidayet Özpolat yer aldı.

İstanbul'da 19-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Arslantepe'den Yeni Kapı'ya Malatya Günleri temalı organizasyonun ardından MAKON yönetim kurulu üyeleri, tanıtım günlerine verdiği destekten dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ziyaretinde bulundular.

MAKON yönetim kurulu üyesi Nazife Özdemir ziyarette, "İstanbul'da yapılan Malatya günlerinde Sayın Başkanımıza ve Büyükşehir Belediyesine sundukları katkı için teşekkür ediyoruz. MAKON ve yönetim kurulu arkadaşlarımızın adına Selahattin Gürkan başkanımıza teşekkür ederiz. Başkanımızın her zaman öneri ve görüşlerini bekliyoruz" dedi.

MAKON yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan dolayı memnun olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "MAKON'un İstanbul'da yaptığı çalışmaları yakinen takip ediyorum. Hemşerilerimizin ve hemşeri hukukumuzun daha güzel seyretmesi noktasında, İstanbul'daki hemşerilerimizin kaynaşması noktasında, hemşerilerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gerek MASTÖB gerekse MAKON olsun güzel hizmetler yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Malatya tanıtım günlerini organize ettiler. İstanbul'da hakikaten Malatyalı hemşerilerimizin yoğun ilgi ve alakasını gördük. Stantlarda Büyükşehir Belediyemizin, ilçelerimizin, STK'larımızın katıldığını, ayrıca Malatya'da gastronomi ve ticaretle uğraşan insanların yer aldığını gördük. Orada Malatya havasını teneffüs ettik. Yüzbinlerce Malatyalı hemşerimiz ki Malatya'da yaşayanlardan çok İstanbul'da bulunan hemşerilerimiz bir araya geldi. Dolayısıyla İstanbul'da hemşerilerimizi birlik içinde tutmak bir arada tutmak ve kültürel, sosyal ihtiyaçlarını giderme anlamında gerek MASTÖB gerekse MAKON güzel hizmetler yapıyorlar. Tanıtım günlerinde Malatya'yı tanıtma noktasında güzel işler yapıldı. İstanbul'da yapılan tanıtım günleri Malatya'ya yakışır ve yaraşır bir şekilde MASTÖB ve MAKON'un önderliğinde diğer derneklerimizle güzel organizasyon oldu. Organizasyonu düzenleyen MAKON'a ve diğer derneklerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Selahattin Gürkan, Nazife Özdemir, İstanbul, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MAKON yönetim kurulu üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika


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