Son Dakika Haberleri: Makro Market'te İşten Çıkarılan İşçiler Tazminatlarını İstedi

Makro Market'te İşten Çıkarılan İşçiler Tazminatlarını İstedi

26 dakika önce

6 aydır patronlarının seslerini duymadığını ileri süren işçiler, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenledikleri eylemle tazminatlarının hesaplarına yatırılmasını istedi.

Makro Market'te İşten Çıkarılan İşçiler Tazminatlarını İstedi, System.String[]
6 aydır patronlarının seslerini duymadığını ileri süren işçiler, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenledikleri eylemle tazminatlarının hesaplarına yatırılmasını istedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan işçiler slogan atarak, tazminatlarının hesaplarına yatırılmasını talep etti. Meydanda toplanan işçilerin sözcüsü yaptığı açıklamasında, "6 aydır bu mücadeleyi veriyoruz, kimse sesimizi duymuyor patronlarımızın sesimizi duymasını istiyoruz. Tazminatlarımızın bir an önce hesaplarımıza yatırılmasını istiyoruz. Sesimizi duyurana kadar meydanlardan inmeyeceğiz. Bir an önce mağduriyetimizi gidersinler ve bir çözüm bulsunlar bu zulme son versinler başka bir şey istemiyoruz Kayseri halkından da destek bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:00 Kaynak: İHA

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