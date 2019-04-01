Son Dakika Haberleri: Makronet, Azure Danışmanlığında Ne Gibi Farklar Yaratıyor?

Makronet, Azure Danışmanlığında Ne Gibi Farklar Yaratıyor?

35 dakika önce

Makronet Çözüm Kanalı Yöneticisi Elçin Çim, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Makronet Çözüm Kanalı Yöneticisi Elçin Çim, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Makronet'in Azure danışmanlığında farklılaştığı noktaları ve sunduğu hizmetleri anlatan Çim, "Makronet olarak her sektörden müşterilerimizin ihtiyaçlarına kulak veriyor ve ihtiyaçlarını uzman teknik kadromuz ile yorumluyoruz. Ayrıca müşterilerimizin ömrünü tamamlamış lokal yatırımları üzerinde sunucu barındırma maliyetlerine karşılaştırmalı analizleri, lisans yenileme dönemleri, big data yönetimi, data barındırma ve koruma hizmetleri gibi daha birçok konuda işletmelerin maliyet yönetimlerine fayda sağlayacak çözüm önerileri sunuyoruz" dedi.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:32 

TV, Çocuk İzleme Merkezi, Sektörel, Ekonomi
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