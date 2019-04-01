Son Dakika Haberleri: Makronet Bulut Danışmanlığında Nasıl Öne Çıkıyor?

Makronet Bulut Danışmanlığında Nasıl Öne Çıkıyor?

35 dakika önce

Makronet Çözüm Satış Yöneticisi Başak Dalkıran, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Makronet Çözüm Satış Yöneticisi Başak Dalkıran, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

2000 yılında kurulan Makronet'in, 2012 yılı itibariyle Microsoft'un bulut odaklı yaklaşımı sebebiyle tüm odağını bu yöne çevirdiğine dikkat çeken Dakıran, Makronet'in bulut danışmanlığı sürecinden şöyle bahsetti: "Makronet olarak sadece lisans tedariği yapmaktan ziyade Microsoft'un hangi bulut ürünleri ile nasıl çözümler üretebiliriz, maliyeti nasıl düşürebiliriz vizyonu ile yaklaşıyoruz. Makronet ailesine kazandırdığımız müşterilerimizin dijital dönüşümlerini desteklemek adına her biri konusunda uzman lisanslama ve teknik ekiplerimiz ile uçtan uca bir bulut danışmanlığı sağlıyoruz."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:32 

Microsoft, TV, Sektörel, Ekonomi
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