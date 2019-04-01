Son Dakika Haberleri: Makronet Kvkk Sürecine Müşterilerini Nasıl Hazırlıyor? Nasıl Bir Altyapı Sağlıyor?

Makronet Kvkk Sürecine Müşterilerini Nasıl Hazırlıyor? Nasıl Bir Altyapı Sağlıyor?

34 dakika önce

Makronet Satış Direktörü Buket Şerefli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Makronet Satış Direktörü Buket Şerefli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Makronet KVKK sürecine müşterilerine sağladığı hizmetlere değinen Şerefli, "KVKK hukuksal olarak çok kompleks bir süreç. Ancak KVKK IT olarak çok basit yürüyen bir süreç. Bu noktada uçtan uca hizmet sunuyoruz ve kurumları bu sayede KVKK'ya hazır hale getiriyoruz" dedi.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:33 

TV, Sektörel, Ekonomi
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