Son Dakika Haberleri: MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı
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MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı

47 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için gideceği Rusya'da MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için gideceği Rusya'da MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katılacak.

Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:00 Kaynak: AA
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