MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için gideceği Rusya'da MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:00 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için gideceği Rusya'da MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katılacak.
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