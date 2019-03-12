Maksem'deki Metruk Bina Yıkıldı
46 dakika önce
Osmangazi Belediyesi, Maksem Mahallesi'nde güvenlik açısından tehlike oluşturan ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binayı yıktı.
Osmangazi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımını gerçekleştirmeye devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi ve madde bağımlılarının mekanına dönüşmesi nedeniyle yoğun şikayetlere konu olan Maksem Mahallesi'nde metruk bir binanın yıkımını gerçekleştirdi. Madde bağımlılarının mesken olarak tuttuğu metruk binanın yıkılması, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Rahat bir nefes aldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçe sınırları içerisinde terk edilmiş halde olan, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, madde bağımlılarının meskenine dönüşen metruk binaları yıkmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Dündar, "Belediye olarak, kent merkezini oluşturan ilçemiz genelinde, halkın can ve mal güvenliği açısından metruk binaların yarattığı tehlikelerden kaynaklı yoğun şikayetler alıyoruz. Bu sorunun çözümü amacıyla da muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden gelen yıkım taleplerini değerlendirerek yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımlarını gerçekleştiriyoruz" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:35 Kaynak: Bültenler
Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır
Antikapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı
Bakan Pakdemirli'nin Danışmanı Olduğu Şirketten Patates Alınacak mı?
Pervin Buldan, Ezan Okununca Konuşmasına Ara Verdi