Son Dakika Haberleri: Maksim Mrvica İstanbul'da Konser Verdi

Maksim Mrvica İstanbul'da Konser Verdi

1 saat önce

Saniyede 16 nota çalarak dünyanın en hızlı piyanisti unvanına sahip olan Hırvat müzisyen Maksim Mrvica, İstanbul'da konser verdi.

Maksim Mrvica İstanbul'da Konser Verdi, System.String[]
Saniyede 16 nota çalarak dünyanın en hızlı piyanisti unvanına sahip olan Hırvat müzisyen Maksim Mrvica, İstanbul'da konser verdi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonunda (CRR) sahne alan sanatçı, Game Of Thrones dizisinin tema müziğinin de bulunduğu "New Silk Road" adlı yeni albümünden eserler icra etti.

Türkiye'de ilk defa halka açık konser veren Mrvica, sahneye çıkmadan önce AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sanatçı, İstanbul'da bulunmaktan duyduğu heyecanı aktararak, "Bir yerde ilk defa konser verecekseniz neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Çok güzel vakit geçirmeyi umuyorum. Türk dinleyicisi için çok ilginç bir repertuvar hazırladım. En iyisini umuyorum. Göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Mrvica 2 saatlik konserinde, "Fındıkkıran", "All Of Me" ve "Clocks" gibi yeni albümündeki parçaların yanı sıra, önceki çalışmalarında yer alan ve yorumuyla müzikseverlerin beğenisini toplayan "Flight Of The Bumblebee", "Exodus" ve "The Godfather" gibi klasiklere de yer verdi.

Maksim Mrvica, "New Silk Road" albümünün turnesi için, aralarında Sydney, Seul, Pekin ve Şangay'ın da bulunduğu 60 şehirde konserler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:39 Kaynak: AA

Cemal Reşit Rey, İstanbul, Güncel
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