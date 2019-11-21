Maktulün telefonuna

İzmir'in Buca ilçesinde silahla öldürülen Dilan Tutucu'nun telefonunda "Azrail" olarak kayıtlı bulunan sanık Ahmet Yaman'ın yargılanmasına başlandı.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yaman, maktulün annesi ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Yaman, olaydan iki gün önce İstanbul'dan geldiğini, Dilan'la aralarının bozuk olduğunu, düzeltmek için görüşmek istediğini söyledi.

Yaman, görüştükleri sırada maktulün telefonunu aldığını belirterek, "Fotoğraflar ve yazışmalar gördüm. Tartışmaya başladık. Cinnet getirdim. Söylemek istemediğim çok şey var. Burada konuşamıyorum." dedi.

Maktul Dilan'ın annesi ise sanığın kızına cinsel istismarda bulunduğunu savunarak, "Çocuğumu sürekli tehdit etti. Bunlar uyuşturucu bağımlısı. Şikayetçiyim. Bu olayı gerçekleştirdikten sonra kameraya çekmiş." ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısının sanığa "Dilan'ın cep telefonunda 'Azrail' olarak kayıtlısın. Neden? Tehdit mi ettin?" sorusu üzerine sanık, "Bilmiyorum. Onun bileceği iş." yanıtını verdi.

Savcının "Neden silah taşıyorsun, kaç yaşındasın?" sorusunu ise sanık, "Silah taşıyorum. Hasımlarım var. 22 yaşındayım." diye cevapladı.

Sanığın savunması sırasında maktulün öldürülen babasıyla ilgili ifadeler kullanması üzerine Dilan'ın yakınları tepki gösterdi. Salonda arbede yaşanması nedeniyle sanık ve maktul yakınları dışarı çıkarıldı.

Tasarlayarak kasten öldürme suçlamasına savunma talebi

Sanığın geri getirilmesinden sonra duruşma savcısı, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açıldığını ancak sanıktan "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ek savunma istenmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Tutuklu sanık Ahmet Yaman, eylemi baskı altında gerçekleştirdiğini öne sürerek, "Beni mecbur bıraktı. Onur, gurur ve namus için yaşıyorum. Onlar kadar ben de mağdurum." dedi.

Mahkeme heyetinin savcının talebini kabul etmesinin ardından başkan sanığa, "Sen 'tahrik' diyorsun, savcı 'tasarlayarak' diyor. Ne diyeceksin?" diye sordu.

Sanık Yaman, "Tasarlama olsaydı, kendimi gizlerdim. Ek savunma için süre istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık ve avukatına süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Buca Yıldız Mahallesi'nde oturan Dilan Tutucu (18), 20 Nisan'da evinde silahla öldürülmüş olarak bulunmuş, polise teslim olan eski erkek arkadaşı A.Y. tutuklanmıştı.