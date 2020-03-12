MAKÜ'de dezenfekte çalışması - Son Dakika

MAKÜ'de dezenfekte çalışması
6 saat önce
BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:36 Kaynak: DHA
BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Yurdun dört bir köşesinde insanların ortak kullanım alanları olan okul, ibadethaneler ve toplu taşıma araçları için koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları yapıldı. Burdur MAKÜ'de de hem şehir merkezindeki hem İstiklal Yerleşkesi'ndeki kampüsün ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.
Son Dakika Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi Son Dakika: HDP, koronavirüs nedeniyle tüm nevruz etkinliklerini iptal etti Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti