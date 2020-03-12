MAKÜ'de dezenfekte çalışması - Son Dakika
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MAKÜ'de dezenfekte çalışması

6 saat önce

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) dezenfekte çalışmaları yapıldı.

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BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Yurdun dört bir köşesinde insanların ortak kullanım alanları olan okul, ibadethaneler ve toplu taşıma araçları için koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları yapıldı. Burdur MAKÜ'de de hem şehir merkezindeki hem İstiklal Yerleşkesi'ndeki kampüsün ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:36 Kaynak: DHA
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