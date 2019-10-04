Son Dakika Haberleri: MAKÜ'de 'Üniversitene Hoş Geldin' Partisi Düzenlendi
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MAKÜ'de 'Üniversitene Hoş Geldin' Partisi Düzenlendi

1 saat önce

MAKÜ'de 'Üniversitene Hoş Geldin' Partisi DüzenlendiBURDUR - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından organize edilen oryantasyon günleri kapsamında 'Hoş Geldin Partisi' düzenlendi.

MAKÜ'de 'Üniversitene Hoş Geldin' Partisi Düzenlendi

BURDUR - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından organize edilen oryantasyon günleri kapsamında 'Hoş Geldin Partisi' düzenlendi.

MAKÜ'ye bu yıl kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikler Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Binlerce öğrenci katıldığı etkinlik DJ performansı ile başladı. Birbirinden hareketli parçalarla doyasıya eğlenen gençler aynı zamanda MAKÜ öğrenci topluluklarının açtığı stantları ziyaret ettiler. Öğrenciler, yıl içerisinde çeşitli etkinliklerde yine birlikte çalışmak amacıyla istedikleri öğrenci topluluğuna kayıt yaptırdılar.

DJ canlı performansı eşliğinde müziğin keyfinin çıkarıldığı partide çeşitli yarışmalar da yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere MAKÜ Sosyal tarafından çeşitli hediyeler verildi.

'Üniversitene Hoş Geldin Partisi'nde gerçekleştirilen colorfest ise renkli görüntülere sahne oldu. Colorfest ile hem kıyafetler hem de amfi tiyatro rengarenk oldu.

Partide öğrenci topluluklarının sergilediği müzik performansıyla coşku dolu bir gün yaşayan öğrenciler için yemek servisi de yapıldı.

MAKÜ'de 'Üniversitene Hoş Geldin' Partisi Düzenlendi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:29 Kaynak: İHA
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