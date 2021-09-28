MAKÜ'DE YENİ AKADEMİK YIL AÇILIŞI - Son Dakika

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) yeni akademik yıl yapılan törenlerle başladı.

MAKÜ'deki akademik yıl açılışı Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz'ın Rektörlük binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı. Lavanta Tepesi Otel'de devam eden törene Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Ertan Binay, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ile akademik personel ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, MAKÜ'de 124 profesör, 118 doçent, 293 doktor öğretim üyesi, 328 öğretim görevlisi, 163 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 1026 akademik personel olduğunu, bunun üniversitenin kendi akademik alt yapısını güçlü olarak gerçekleştirdiği anlamına geldiğini söyledi. Rektör Prof. Dr. Korkmaz, MAKÜ'nün içinde yaşadığı toplumun da ihtiyaçlarını dikkate alan akademik, sosyal ve bölgesel kalkınmaya odaklı onlarca projeyi hayata geçirdiğini vurguladı.

Vali Ali Arslantaş, "Yeni akademik yılın, sürekli gelişen, büyüyen ve şehrimize değer katan yapısıyla üniversitemiz için yeni başarılara kapı açmasını temenni ediyorum. Toplumların gidişatına yön veren ve gerektiğinde rotasını belirleyen en önemli güç bilgidir. Bilginin üretildiği ve bilgiyle kendini yenileyebilme yeterliliklerinin oluştuğu yer olması, bilginin topluma yansıtıldığı birincil kaynak olması ve aynı zamanda milletlerin sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmek için teknolojiyi ve sanatı izleme, üretme yeri olması nedeniyle üniversiteler, milletlerin can damarlarından birisi niteliğindedir" dedi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, MAKÜ'nün 2006 yılında kurulan 15 üniversite içerisinde en hızlı ve süratli şekilde yapılanmasını gerçekleştirdiğini ve bu noktada Türkiye'de gözde üniversiteler arasına girdiğini söyledi.

Yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyen CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden hibe yoluyla Burdur Belediyesi'ne kazandırılan körüklü otobüslerin öğrencileri ücretsiz olarak kent merkezinden kampüse taşıyacağını söyledi.

Konuşmaların ardından akademik aşama kaydeden öğretim üyelerine belgeleri Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz tarafından verildi.