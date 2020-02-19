MAKÜ'den "Bölgesel Kalkınma Odaklı Hayvancılık Projesi"yle yetiştiricilere eğitim - Son Dakika
Son Dakika Güncel MAKÜ'den 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Hayvancılık Projesi'yle yetiştiricilere eğitim - Son Dakika

MAKÜ'den "Bölgesel Kalkınma Odaklı Hayvancılık Projesi"yle yetiştiricilere eğitim

24 dakika önce

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince (MAKÜ) uygulanan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Hayvancılık Projesi" kapsamında Burdur'un Karamanlı ilçesinde yetiştirici ve çiftçilere eğitim verildi.

MAKÜ'den

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince (MAKÜ) uygulanan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Hayvancılık Projesi" kapsamında Burdur'un Karamanlı ilçesinde yetiştirici ve çiftçilere eğitim verildi.


MAKÜ Burdur Gelişim Merkezi'nce, Nimet Güvener İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime yetiştiriciler ilgi gösterdi.

Öğretim Görevlisi Seher Yastıoğlu, programda yaptığı konuşmada, bilinçli çiftçilik ve yetiştiricilikle ülke ile aile ekonomisine katkı sağlanacağını belirtti.


Eğitim ilk ayağını bilinçlendirme çalışmaları oluşturduğunu aktaran Yastıoğlu "Yedi eğitimin, dördüne katılana, üniversite onaylı 'Bilinçli Çiftçi' sertifikası vereceğiz. Üniversitemizde düzenlenen çalıştay sonucunda da devlet desteği sağlanması yönünde çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla sertifika almanız sizin için çok önemli." diye konuştu.


Daha sonra Prof. Dr. Yunus Çetin tarafından, "Meme Sağlığı ve Sağımı" konusunda eğitim verildi.


Eğitime programına, Karamanlı Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Göktepe, ilçe merkezi ile Dereköy, Kılçan ve Kağılcık köylerindeki çiftçiler katıldı.

Karamanlı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Saman ithal ediyorlar" sözlerine yanıt: Saman değil, hububat kapçığı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan İran mesajı Erdoğan gazetecilerin darbe sorusuna sert çıktı: Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz? Sanayi çalışanının ağaca asılı cansız bedeni bulundu

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 20:11:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MAKÜ'den "Bölgesel Kalkınma Odaklı Hayvancılık Projesi"yle yetiştiricilere eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]