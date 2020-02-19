Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince (MAKÜ) uygulanan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Hayvancılık Projesi" kapsamında Burdur'un Karamanlı ilçesinde yetiştirici ve çiftçilere eğitim verildi.



MAKÜ Burdur Gelişim Merkezi'nce, Nimet Güvener İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime yetiştiriciler ilgi gösterdi.

Öğretim Görevlisi Seher Yastıoğlu, programda yaptığı konuşmada, bilinçli çiftçilik ve yetiştiricilikle ülke ile aile ekonomisine katkı sağlanacağını belirtti.



Eğitim ilk ayağını bilinçlendirme çalışmaları oluşturduğunu aktaran Yastıoğlu "Yedi eğitimin, dördüne katılana, üniversite onaylı 'Bilinçli Çiftçi' sertifikası vereceğiz. Üniversitemizde düzenlenen çalıştay sonucunda da devlet desteği sağlanması yönünde çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla sertifika almanız sizin için çok önemli." diye konuştu.



Daha sonra Prof. Dr. Yunus Çetin tarafından, "Meme Sağlığı ve Sağımı" konusunda eğitim verildi.



Eğitime programına, Karamanlı Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Göktepe, ilçe merkezi ile Dereköy, Kılçan ve Kağılcık köylerindeki çiftçiler katıldı.