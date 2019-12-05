Son Dakika Haberleri: MAKÜ'den salyangoz yetiştiriciliğine destek
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MAKÜ'den salyangoz yetiştiriciliğine destek

6 saat önce

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince (MAKÜ) salyangoz yetiştiriciliği yapmak isteyenlere destek verileceği bildirildi.

MAKÜ'den salyangoz yetiştiriciliğine destek, System.String[]

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince (MAKÜ) salyangoz yetiştiriciliği yapmak isteyenlere destek verileceği bildirildi.

MAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı çerçevesinde 2 yıldır üniversitede "Alternatif Hayvan Yetiştiriciliği: Kara Salyangozu Yetiştiriciliği Projesi"nin yürütüldüğü belirtildi.

Proje kapsamında oluşturulan salyangoz çiftliği tesisinde deneme üretimi aşamasına geçildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Yıllık 5 ton salyangoz üretilmeye başlandı." ifadesi kullanıldı.

Alternatif hayvan yetiştiriciliği modeli olan salyangoz yetiştiriciliğinin teşvik edilerek destekleneceğinin ifade edildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Burdurlu çiftçilere anaç salyangoz temini, eğitim, danışmanlık ve her türlü teknik desteğin yanı sıra üretilen salyangozları pazarlamaları için de aktif destek verilecektir. Düşük yatırım ve işletme maliyetleri ile yüksek getiri potansiyeli bulunan salyangoz yetiştiriciliğinin bölgedeki çiftçiler tarafından benimsenmesi ve yaygınlaşması ile yetiştiricilerin mevcut tarım ve hayvancılık faaliyetlerini aksatmadan önemli bir alternatif gelir kaynağına sahip olmaları amaçlanmaktadır."

Ayrıca pazarlama sorununu da ortadan kaldırmak için üniversitenin aktif rol oynayacağı ve yetiştirilen salyangozların satışına aracılık edeceği vurgulandı.

Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:28 Kaynak: AA
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