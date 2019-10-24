Son Dakika Haberleri: MAKÜ hayvan hastalıkları için yerli pomat üretti
Son Dakika Güncel MAKÜ hayvan hastalıkları için yerli pomat üretti

MAKÜ hayvan hastalıkları için yerli pomat üretti

1 saat önce

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), hayvan hastalıklarının tedavisinde kullanılacak yerli pomat (merhem) üretti.

MAKÜ hayvan hastalıkları için yerli pomat üretti, System.String[]

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), hayvan hastalıklarının tedavisinde kullanılacak yerli pomat (merhem) üretti.

MAKÜ'den yapılan açıklamada, hayvanlardaki meme siğillerinin tedavisinde kullanılacak yerli ve milli pomat üretimi çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi.

Veteriner fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucu üretilen pomat ile hayvanlardaki meme siğillerinin kısa sürede tedavi edilerek süt kayıplarının önleneceği vurgulanan açıklamada, 3 yıllık çalışmanın ardından geliştirilen merhemin, sığır, keçi ve koyun gibi hayvanların yanı sıra kedi ve köpeklerin tedavisinde de kullanılabileceği ifade edildi.

Üretilen yerli pomatla aşı tedavisine gerek kalmadan hızlı ve etkili sonuç almanın mümkün olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayvanlardaki bulaşıcı siğillerin önlenmesinde etkili olan pomat ile sığırlardaki tedavi süresi bir aya düşerken, keçi ve oğlaklarda da bir hafta içerisinde olumlu sonuçlar alınıyor. Hayvanlardaki meme siğilleri hem süt kayıplarına hem de hayvanın satışına olumsuz etki ediyor. Pomat tedavisi ile bir yandan memenin hızla iyileşmesi sağlanırken diğer taraftan hayvanın ekonomik kaybı engellenmiş oluyor. İçerisinde 3 farklı formülasyon bulunan pomat, mukoza, hassas deri ve sert derilerdeki hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek. Patent başvurusu tamamlanan pomat, proje yürütücüsü Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kale adına tescillendi. Ürünün seri üretimi hedefleniyor."

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:46 Kaynak: AA
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