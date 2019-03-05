Son Dakika Haberleri: Makü Öncülüğünde Bir Proje Daha

Makü Öncülüğünde Bir Proje Daha

1 saat önce

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İŞ-KUR Müdürlüğünün ortaklaşa başlattıkları futbol topu üretim projesi hayata geçirildi.

Makü Öncülüğünde Bir Proje Daha, System.String[]
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İŞ-KUR Müdürlüğünün ortaklaşa başlattıkları futbol topu üretim projesi hayata geçirildi.

MAKÜ Rektörü Prof.Dr Adem Korkmaz başkanlığında yapılan tanıtım toplantısına Gençlik Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, İŞ-KUR Müdürü Ramazan Erdim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven katıldı. Üniversitelerin istihdam, üretim ve meslek edinmede öncülük yapacağını söyleyen Rektör Korkmaz "Ar-Ge proje kapsamında başlatacağımız futbol topu üretim birimimizi hayata geçiriyoruz. İlk etapta yapacağımız bin adet futbol topunu Gençlik ve Spor Bakanlığına vereceğiz. Bir toplumda unutulmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmak, bu proje ile neredeyse Türkiye'nin tüm futbol toplarını üretmeye hedefliyoruz" dedi. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:46 Kaynak: İHA

Burdur, Futbol, Güncel
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