MAKÜ Rektörü Adem Korkmaz, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Korkmaz, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in " Van'da çığ felaketi" fotoğrafını seçen Korkmaz, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğrafına oy verdi.

Rektör Korkmaz, 2020'nin zor bir yıl olduğunu söyledi.

Fotoğrafların çoğunda içinden geçilen günlerin yansımalarını gördüğünü belirten Korkmaz, "Van'daki çığ felaketinde çekilen asker fotoğrafından, imkansızlıklar içindeki gençlerin lastiklerden yaptığı voleybol sahasında oynamasından çok etkilendim. Bu fotoğrafın ardından Gençlik ve Spor Bakanımız da konuya hemen müdahil olarak bu çocuklara bir spor tesisi kazandırdı. Bu gelişme de içimizi ısıttı. Yaşlı amcalarında sokağa çıkma sevinci de çok etkileyici. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel, birbirinden anlamlı." diye konuştu.