Son Dakika Haberleri: Makula Dejenerasyonunu Önlemek İçin 6 Öneri

Makula Dejenerasyonunu Önlemek İçin 6 Öneri

58 dakika önce

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, YBMD'nin yavaşlamasına ve muhtemelen önlenmesine yardımcı olabilecek sağlıklı alışkanlıkları şu şekilde sıraladı.

Makula Dejenerasyonunu Önlemek İçin 6 Öneri, System.String[]

1. Sigarayı bırakın

Sigara içmek, bir kişinin yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) geliştirme riskini ikiye katlayabilir. Bu alışkanlık sizi tehlikeli serbest radikallere, hücresel hasara neden olabilecek ve besin maddelerinin retinaya ulaşmasını önleyen dengesiz moleküllere maruz bırakır. Ne kadar erken vazgeçerseniz o kadar iyidir.

2. Aile geçmişinizi bilin

YBMD'den etkilenen birinci derece akrabaları olan insanlarda bu hastalığın gelişme riski çok daha fazladır. Ailesinde bu hastalık olanlar; yüzleri tanımakta zorluk çekmeye başlarsa, düşük ışığa uyum sağlamaları zorlaşırsa veya dalgalı çizgiler görmeye başlarlarsa daha dikkatli olmalıdırlar.

3. Yeşil yapraklı sebzeler yiyin

Tabağınızı diğer yeşil sebzelerin yanı sıra ıspanak, lahana ve pazı ile doldurun. Bu besinler göz hastalıklarına katkıda bulunabilecek hücresel hasara karşı korunmaya yardımcı olur.

4. Takviyeler alın

Düşük kalorili diyeti olan hastalar multi vitaminleri dikkate alabilir. Makula dejenerasyonu vitaminleri bir tedavi şekli değildir ancak hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir.

5. Güneş gözlüğünüzü yaz-kış takın

Güneş gözlüğü, retina hasarına neden olabilecek UV ve mavi ışıktan koruma sağlar. (Amerikan Makula Dejenerasyon Vakfı, 'UV 400' etiketli gözlük kullanmanızı öneriyor). Yaz-kış kullanım faydalıdır.

6. Tansiyonunuzu kontrol altına almak için kilo verin

Hipertansiyona bağlı olarak zayıf kan dolaşımı, gözlere kan akışını da kısıtlayabilir ve böylece YMBD'ye katkıda bulunur. Kilo vermek, kan basıncını düşürmek için kanıtlanmış en iyi yoldur.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:51 Kaynak: Bültenler

Yenikadinda Gösterme, Sağlık
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