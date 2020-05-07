"Makus kaderden kaçış yok" başlıklı köşe yazısıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı , Ragıp Zarakolu'nun Evrensel gazetesinde ve Artıgerçek adlı haber sitesinde 5 Mayıs 2020'de yayımlanan "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla kaleme aldığı köşe yazısına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusunu değerlendirdi.

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