"Makus kaderden kaçış yok" başlıklı köşe yazısıyla ilgili soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ragıp Zarakolu'nun köşe yazısına ilişkin Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı'yı ifadeye çağırdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Ragıp Zarakolu'nun "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla kaleme aldığı, Evrensel gazetesinde ve Artıgerçek adlı haber sitesinde 5 Mayıs 2020'de yayımlanan köşe yazısına ilişkin soruşturması sürüyor.
Soruşturma çerçevesinde, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı ifadeye çağrıldı.