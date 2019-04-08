Son Dakika Haberleri: Makyaj Çantasından Uyuşturucu Çıktı

Makyaj Çantasından Uyuşturucu Çıktı

52 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin evde yaptığı aramada makyaj çantasının içinde 185 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Makyaj Çantasından Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin evde yaptığı aramada makyaj çantasının içinde 185 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi Kalealtı Sokak üzerindeki evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polisin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda evde yapılan aramada makyaj çantasın içinde satışa hazır 185 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:27 Kaynak: DHA

Çorlu, Tekirdağ, Makyaj, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Derya Uluğ, Makyajsız Fotoğrafıyla Takipçilerini İkiye Böldü! Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti AB'den General Electric'e 52 Milyon Euro Para Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 19:19:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Makyaj Çantasından Uyuşturucu Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]