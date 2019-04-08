Makyaj Çantasından Uyuşturucu Çıktı
52 dakika önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin evde yaptığı aramada makyaj çantasının içinde 185 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde polisin evde yaptığı aramada makyaj çantasının içinde 185 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
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Sokak üzerindeki evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polisin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda evde yapılan aramada makyaj çantasın içinde satışa hazır 185 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:27 Kaynak: DHA
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