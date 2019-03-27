Son Dakika Haberleri: Makyaj Malzemelerini Mikroskop Altında İnceledik ve Röntgen Çektik | Sebile Ölmez

Makyaj Malzemelerini Mikroskop Altında İnceledik ve Röntgen Çektik | Sebile Ölmez

48 dakika önce

Beauty blender'da böcek var efsanesinden bahsedince Yonca'nın yüzünün girdiği şekil ve Röntgenini çekelim önerisinden bu çok eğlenceli videoyu çektik. Kozmetik ürünlerin mikroskop altında görüntüsünü saatlerce izleyebilirim.

Beauty blender'da böcek var efsanesinden bahsedince Yonca'nın yüzünün girdiği şekil ve Röntgenini çekelim önerisinden bu çok eğlenceli videoyu çektik. Kozmetik ürünlerin mikroskop altında görüntüsünü saatlerce izleyebilirim. İzlediğiniz ekrana yansıyan daha bulanık görüntüler mikroskop merceğinden rengarenk bambaşka bir dünya. Öyle ki camdan daha net. Eve bir miktoskop almak isteyeceksiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:54 Kaynak: Youtube

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