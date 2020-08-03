Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu

Güzelliği ve fiziğiyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli'nin kızları da annelerinin izinden gidiyor. Paylaşımlarıyla adından her fırsatta söz ettiren kardeşlerden 16 yaşındaki Derin Talu'nun deniz kenarından yaptığı paylaşım takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

MAKYAJINDAN DOLAYI ELEŞTİRİ YAĞDI

Siyah mayokinisiniyle poz veren Derin Talu, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Talu'ya ilk yorum 23 yaşındaki ablası Deren Talu'dan geldi. Deren, kız kardeşinin fotoğrafına ateş emojileri koydu. 16 yaşındaki Derin'in plaja giderken yaptığı makyaj ise takipçileri tarafından topa tutuldu. Talu'nun fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları "Makyaj denizi tutuyor galiba", "Denize giriyorsun makyaj yapıyorsun" ve "Sen nasıl 16 yaşındasın şimdi" gibi yorumlar yapıldı.