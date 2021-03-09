Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu?

Genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı Instagram'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımında bulundu. Art arda fotoğraflarını sıralayan 20 yaşındaki Tilki, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

"BOYA REKLAMI MI BU?"

Paylaştığı fotoğraflarda makyajı abarttığı ve iddialı pozlar verdiği görülen Tilki'ye kısa süre içinde binlerce yorum geldi. Kullanıcılar genç popçuya "Kaç yaşında bu 40 mı?", "Boya reklamı mı bu?", "Makyajı abartman şart mıydı?" şeklindeeleştirilerde bulundu.

PAYLAŞIMINDAKİ NOT DA ELEŞTİRİLDİ

Aleyna Tilki'nin paylaşımında eleştirilerin hedefi olan bir diğer nokta ise gönderisine eklediği uzun not oldu. Oldukça fazla uzun bulunan not ise şöyle;"Başarı yalnızca maskülenlikle bağlantılı değildir. Mozart kadar tanınan klasik müzik kadın sanatçı olmasa da, Picasso kadar bilinen bir kadın ressam olmasa da, Bilim insanları içinde de bilinen çok fazla kadın olmasa da, Aslında maskülenlerden eksik oldukları için değil sadece bilinmedikleri için başarıları azınlık gibi zannedilir! Dünyayı yöneten siyasileri de düşündüğümüzde aklımıza çok az kadın gelir... Bundan sonra dünya, feminen enerjinin de tüm dünyaya hükmedebileceğini görecek. C¸ünkü modern zamanda kadınlar, artık bu algıyı kırabilecek farkındalıktalar... Bir gün, feminen ve maskülen dengenin tüm dünyada var olması dileğiyle..." notunu ekledi.