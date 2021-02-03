Makyajlı abartan Şükran Ovalı, sosyal medyanın diline düştü
03.02.2021 22:00
Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda makyajı abarttığı ve başka birine dönüştüğü görülen Şükran Ovalı, sosyal medyanın diline düştü. Ünlü oyuncuya, "Günümüz Dolandırıcılığı" şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.
Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında dünya evine giren oyuncu Şükran Ovalı, 2018 yılında kızı Mihran Ela'yı kucağına almıştı. Uzun süre ekranlara ara vererek, vaktinin çoğunu eşi ve kızıyla geçirmeye başlayan Ovalı, yeni imajıyla sosyal medyanın gündemi oldu.
"GÜNÜMÜZ DOLANDIRICILIĞI"
Instagram hesabından makyajlı fotoğrafını paylaşan 35 yaşındaki oyuncu, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Görüntüsüyle Kim Kardashian, Demet Akalın ve Seren Serengil'e benzetilen Ovalı, makyajlı değişimi ile kullanıcılardan, "Şükran boyalı.", Tanımakta zorlandım." ve "Günümüz Dolandırıcılığı" şeklinde yüzlerce yorum aldı.
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