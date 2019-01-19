Son Dakika Haberleri: Makyajla Sıms Karakterine Dönüştüm! ?

Makyajla Sıms Karakterine Dönüştüm! ?

56 dakika önce

Sims 1, 2, 3, 4 hepsini oynayan bir sims aşığı olarak, çook önceden yapmış olmam gereken bu videoyu yayınlamaktan gurur duyuyorum : ) Kendimi makyajla bir sims karakterine dönüştürdüm ve bu sırada Sims'in en sevdiğim oyunlarından ve ek paketlerinden bahsettim.

Sims 1, 2, 3, 4 hepsini oynayan bir sims aşığı olarak, çook önceden yapmış olmam gereken bu videoyu yayınlamaktan gurur duyuyorum : ) Kendimi makyajla bir sims karakterine dönüştürdüm ve bu sırada Sims'in en sevdiğim oyunlarından ve ek paketlerinden bahsettim. Sims'in tasarlama ekranına benzetmeye çalıştığım bu video montajı başlı başına bir challenge'dı zaten, umarım beğenirsiniz!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:40 Kaynak: Youtube

Makyaj, Genel
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