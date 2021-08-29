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Makyajlanan Dacia Duster EDC ile geliyor - Son Dakika

Makyajlanan Dacia Duster EDC ile geliyor

29.08.2021 16:16
Makyajlanan Dacia Duster EDC ile geliyor, System.String[]

Dacia, SUV sınıfında başarılı satış rakamlarına imza atan Duster modelini makyajlayarak, Türkiye’de satışa sundu.

Dacia, SUV sınıfında başarılı satış rakamlarına imza atan Duster modelini makyajlayarak, Türkiye'de satışa sundu.

2010 yılından bu yana 2 milyon adetlik satış rakamı elde eden Duster'ın makyajlı versiyonu yeni tasarım detayları, zengin motor ve otomatik şanzıman seçeneğiyle Türkiye yollarına çıktı.

Dacşa Duster, 199 bin TL'den başlayan lansmana özel fiyat etiketleriyle satışa sunulurken, Comfort, Prestige ve Prestige Plus ekipman seviyelerine sahip. Model lansman rengi olan Arizona Turuncu ile de meraklı bakışları üzerine çekmeyi başarıyor.

Makyajlanan Dacia Duster EDC ile geliyor

"Yeni Duster ile hedef kitlemizi genişleterek, SUV liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz"

EDC şanzımanın Duster'ın gücüne güç katacağını ifade eden Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Dacia olarak modern otomobillerin tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Temel felsefemiz olan yalınlık ve güvenilirlikten ödün vermeden daha fazla modern çözümü ulaşılabilir fiyatlarla tüketicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. İlk kez lanse edildiği günden bu yana tüketicilerin büyük beğenisini toplayan Duster, dünyada toplamda yaklaşık 2 milyonluk satış adedine ulaştı. Ülkemizde ise 2020'de ve bu yılın Ocak-Temmuz döneminde SUV lideri konumunda bulunan model, bugüne kadar 144 bin 463 kullanıcıyla buluştu. 2013 yılından beri ise binek pazarında aralıksız 4×4 liderliğine sahip. Güvenilir ve sağlamlığı, modern tasarımı, geniş servis ağı ve optimum fiyat fayda oranı Duster'ın liderliğinde büyük rol oynuyor. C-SUV segmenti pazardan aldığı yüzde 19'luk pay ile C-Sedan'dan sonra ülkemizin en büyük segmenti. Büyüme trendini sürdüren ve otomatik vitesin dominant olduğu bu segmentte, 2020'de satışların yüzde 84'ü otomatik şanzıman olarak gerçekleşti. Otomatik şanzımana talebin bu denli yüksek olduğu segmentte Duster, manuel versiyonları ile liderliği elde etti. Dolayısıyla EDC şanzıman Duster'ın elini daha da güçlendirecek. Güçlendirilmiş ve marka kimliğini yansıtan dış tasarım detayları, gelişen teknoloji ve konfor özellikleriyle Yeni Duster ile daha geniş bir kitleye hitap ederek liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Makyajlanan Dacia Duster EDC ile geliyor

Yeni dış tasarım

Renk skalasına yeni Arizona Turuncuyu da ekleyen Duster, daha çağdaş bir tasarıma kavuştu. Tasarımdaki değişim, daha gelişmiş bir aerodinamik yapıyla verimliliğe katkı sağlıyor.

Model, ilk kez Sandero ailesinde kullanılan Dacia marka kimliğinin tasarım unsurlarından yararlanıyor. Ön ve arka farlarda bulunan Y şeklindeki LED ışık imzası ilk bakışta dikkat çekiyor. Krom görünümlü ön ızgaradaki 3 boyutlu kabartmalar ise farlarla modern bir bütünlük sağlıyor. Ön arka koruma kızakları, yan aynalar ve çift renkli tavan barlarındaki krom detaylar da dış tasarımda bütünlük sağlıyor.

Güncellenen Duster, LED ön sinyal farlarıyla donatılan ilk Dacia modeli olma özelliğini taşıyor. Bu teknoloji aynı zamanda kısa farlar ve plaka aydınlatmalarında da kullanılıyor.

Tasarımcıların ve mühendislerin yeni çalışmalarıyla, aerodinami daha da gelişiyor. Rüzgar tünelinde test edilen yeni arka spoiler tasarımı ve yeni 16 ve 17 inçlik alaşım jantlar aerodinamik yapıya katkı sağlıyor. Rüzgar sürtünme alanı dahil olmak üzere CO2 optimizasyonları, Duster'ın 4×4 versiyonunda CO2 seviyesini 5,8 grama kadar düşürmeye yardımcı oluyor. Azalan CO2 ile düşük yakıt tüketimi birbiriyle paralellik sergilediğinden, Duster'daki aerodinamik iyileşme tüketiciler için iki yönlü fayda sağlıyor.

Makyajlanan Dacia Duster EDC ile geliyor

İç mekan

Duster, yeni döşemeler, koltuk başlıkları ve hareketli ön kol dayamaya sahip yüksek orta konsol ile yolcu kabini ile daha modern bir görünüm sunuyor. Yeni 8 inçlik dokunmatik ekranıyla iki farklı bilgi-eğlence sistemi seçeneği bulunuyor.

Koltuk başlıklarının ince formu, hem arka koltuk yolcularının, hem de ön koltuk yolcularının görüşünü iyileştiriyor. Ayrıca kullancılar deri döşeme ve koltuk ısıtma seçeneklerini de tercih edebiliyor.

70 mm hareket alanına sahip kol dayamasıyla geniş orta konsol tasarımı, iç mekandaki yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor. Orta konsol, kapaklı 1,1 litrelik saklama alanına ve arka yolcular için versiyona bağlı olarak iki adet USB şarj soketine ev sahipliği yapıyor.

Tüm donanım seviyelerinde; entegre yol bilgisayarı, otomatik uzun far etkinleştirme ve direksiyon simidinde aydınlatmalı kumandalara sahip hız sınırlandırma standart olarak sunuluyor.

Donanım seviyesine bağlı olarak dijital ekranlı otomatik klima, direksiyonda aydınlatmalı kumandalara sahip hız sabitleme, ısıtmalı ön koltuklar ve eller serbest kart sistemi sunuluyor.

Modelin tamamen elektrikli direksiyon sistemi orta ve yüksek hızlı sürüşler için yeniden ayarlandı. Direksiyon, 70 km/s'nin üzerindeki hızlarda biraz daha sertleşiyor. Bu yeni ayar sürüş güvenliğini destekliyor ve sürücüye daha iyi bir sürüş hissi için daha fazla geri bildirim sağlıyor. Direksiyon, düşük hızlarda park ve manevraları kolaylaştırmak için yumuşak ayara gelerek sürüş konforunu artıyor.

Makyajlanan Dacia Duster EDC ile geliyor

Multimedya sistemleri

Duster'da Radyo, MP3, USB ve Bluetooth özelliklerine sahip radyo sistemi, Media Display ve Media Nav bilgi-eğlence sistemleri 8 inç dokunmatik ekran ile sunuluyor.

Media Display'de 6 hoparlör, Bluetooth bağlantısı, 2 USB girişi ve Apple CarPlay gibi özellikler bulunuyor. Direksiyondaki özel kumandalar sesli komut özelliğini etkinleştirmek için kullanılıyor. Media Nav sistemi ise bunlara ek olarak entegre navigasyon ve kablosuz Apple CarPlay ile geliyor.

Media Display ve Media Nav arayüzünde eko sürüş bilgilerinin yanı sıra 4×4 ekranından yan eğim ölçer, eğim açısı, pusula ve altimetre gibi özelliklere ulaşılıyor.

Makyajlanan Dacia Duster EDC ile geliyor

Sürüş tepkisi

Makyajlanan Duster, yerden yüksek yapısı, yeni lastikleri ve özel 4×4 ekranıyla hem günlük hem de outdoor kullanım açısından beklentileri karşılıyor.

Model önden çekişli versiyonda 217 mm ve 4×4 versiyonunda 214 mm yerden yükseklik sunarken, 21 derecelik bir kırılma açısı ile 30 derece yaklaşma açısı sağlıyor. Önden çekişli versiyonda 34 derece ve 4×4 versiyonda 33 derece uzaklaşma açısı gibi niteliklerle sorunsuz bir sürüş sunmaya devam ediyor.

Makyajlanan Dacia Duster EDC ile geliyor

Güvenlik

Duster'da standart olarak sunulan hız sınırlandırma ve yeni nesil ESC'nin yanı sıra Yeni Duster'da birçok sürüş destek sistemi (ADAS) sunuluyor.

30 km/s ile 140 km/s arasında çalışan Kör Nokta Uyarı Sistemi, Yokuş Kalkış Desteği ve arka tampondaki dört adet ultrasonik sensör sayesinde manevra esnasında sürücüyü sesli uyaran Park Asistanı kullanımı kolaylaştırıyor. Önde bir, her iki tarafta birer ve arkada bir adet olmak üzere dört adet kameradan oluşan 360 derece Kamera sistemi sürücüyü aracın etrafındaki ortam hakkında bilgilendiriyor.

4×4 versiyonlarda bulunan Uyarlanabilir Yokuş İniş Destek Sistemi, özellikle arazide ya da dik eğimlerdeki sürüşlerde kullanışlılık sağlıyor. Aracın yokuşta hızlanmasını önlemek için frenlere müdahale eden sistem sürücünün isteğine bağlı olarak 5 ile 30 km/s arasında uyarlanabilir bir sürüş hızı sağlıyor.

Makyajlanan Dacia Duster EDC ile geliyor

EDC şanzıman ve motor yelpazesi

Modelin yenilenen motor gamı sürüş keyfini daha düşük karbon emisyonlarıyla mümkün hale getiriyor. Uzun süredir beklenen 6 vitesli otomatik EDC şanzıman iki tekerlekten çekişli TCe 150 motorla birlikte sunuluyor. EDC otomatik çift kavramalı otomatik şanzıman sürüş keyfi ve konforuna ek olarak manuel şanzıman ile benzer seviyede yakıt tüketimi ve CO2 emisyon seviyesine imza atıyor.

Yenilenen yüzüyle birlikte bir diğer öne çıkan özellik ise LPG deposunun kapasitesi. ECO-G 100 bg seçeneğindeki LPG deposunun kapasitesi yüzde 50 artırılarak 49,8 litreye ulaşıyor. Bagajda, stepne yuvasında kapasitesi 16,2 litre arttırılan LPG deposu bulunuyor. Bu sayede menzil, toplamda 250 kilometreden fazla artırıyor. Her biri 50 litre kapasiteli iki yakıt deposuyla yeni Dacia Duster, toplam 1235 km'ye kadar menzile ulaşıyor. Kokpitte bulunan yeni benzin/LPG geçiş düğmesi daha ergonomik bir kullanım sunuyor. Yol bilgisayarının 3,5 inç büyüklüğündeki TFT ekranı, iki deponun da yakıt seviyesini, ayrıca ortalama hız, menzil ve ortalama tüketim olmak üzere ADAC (Dijital Sürüş Destek Ekranı) araç bilgisayarından gelen bilgileri gösteriyor.

Makyajlanan Duster ülkemizde 1.0 TCe 90 HP, 1.3 TCe 150 HP benzinli, ECO-G Turbo 100 HP benzin + LPG ve 1.5 Blue DCi 115 HP dizel motor seçenekleriyle sunuluyor. Otomatik şanzıman 1.3 TCe motor ile gelirken, 4×4 versiyon sadece dizel motor seçeneğiyle alınabiliyor. Lansman fiyatları ise 199 bin TL ile 259 bin 900 TL aralığında değişiyor. 4×4 versiyonda liste fiyatı ile lansman fiyatı arasındaki fark 67 bin TL'ye ulaşıyor.

Makyajlanan Dacia Duster EDC ile geliyor

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Makyajlanan Dacia Duster EDC ile geliyor - Son Dakika


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