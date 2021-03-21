Makyajlanan Land Rover Discovery Türkiye'de - Son Dakika

Makyajlanan Land Rover Discovery Türkiye'de

21.03.2021 11:24
Makyajlanan Land Rover Discovery Türkiye'de, System.String[]

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın makyajlanan Discovery modeli, 2.

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover'ın makyajlanan Discovery modeli, 2.0 litrelik benzinli motoru ile 1 milyon 370 bin 267 TL'den başlayan fiyatlarla online platformdan satışa sunulmaya başlandı.

Borusan Otomotiv'in onlinesatis.landrover.com.tr adresinden satışa sunulmaya başlanan Discovery'nin 300 BG güç ve 400 Nm'lik tork sunan dört silindirli Ingenium motoru, performans ve verimliğiyle ön plana çıkıyor. Yedi koltuklu model, gelişmiş Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi ve daha birçok teknolojik özelliğiyle çok yönlü kullanım sağlıyor.

Farların altına yerleştirilen yeni LED gündüz aydınlatması ve kayar sinyal ışıkları sofistike bir görünüm sağlarken, yenilenen ön tampon yan havalandırma kanallarıyla da dinamik bir görünüm yaratıyor. Discovery'nin arka tasarımında ise bagaj kapağında yer alan yeni parlak siyah panel ve LED stoplar modelin sade ve şık tasarımını tamamlıyor.

Bağlantı teknolojileri

Model, kullanıcılarına Land Rover'ın en son teknoloji Pivi Pro bilgi-eğlence sistemini sunuyor. Hızlı ve arayüzü ile tamamen yenilenen orta konsol, bir önceki versiyonuna göre yüzde 48 oranında büyüyen 11,4 inçlik tam HD dokunmatik ekranı içeriyor.

12,3 inçlik dijital gösterge paneline sahip araçta, sürüş bilgilerini doğrudan sürücünün göz çizgisine yerleştiren ve böylece yol güvenliğini artıran Head-Up Display opsiyonel olarak sunuluyor. Apple CarPlay sayesinde akıllı telefon entegrasyonu kolaylaşırken, gelişmiş Bluetooth teknolojisi ile aynı anda iki akıllı telefon sisteme bağlanabiliyor. Yeni direksiyon simidi kullanım anında parlaklığı artan kontrol düğmeleriyle dikkat çekiyor.

Discovery'de tasarımı güncellenen ikinci sıra koltuklar daha konforlu bir yolculuğa olanak sağlarken, arka koltuklarda yer alan yeni havalandırma kanalları ve klima kontrolleri ise daha kuvvetli bir hava akışına imkan tanıyor.

PM2.5 hava filtreleme teknolojisine sahip model, konforlu ve sağlıklı bir yolculuk amacıyla kabin içi hava arındırma sistemi ile destekleniyor. Sistem aktif olarak gelen havayı analiz edip kalitesini ölçtükten sonra otomatik olarak devreye girerek kabindeki alerjenlerin, toksinlerin ve zararlı partiküllerin seviyesini minimuma indirerek içerdeki havayı temizleyebiliyor.

Fonksiyonellik

Discovery ailesinin genlerinde var olan fonksiyonelliği daha da ileriye taşıyan makyajlı Discovery, HSE donanım seviyesinde standart olarak sunulan ve ayak hareketini algılayabilen otomatik bagaj kapağıyla 2485 litrelik yükleme alanına erişebilmeyi kolaylaştırıyor. Yine HSE donanım seviyesinde standart olarak gelen yedi koltuk seçeneğinde, tüm koltuklar açıkken bile 258 litrelik bir alan sunan bagaj, güç çıkışlarıyla tüm yolcuların elektronik cihazlarını şarj etmesine imkan tanıyor.

Opsiyonel Akıllı Koltuk Katlama teknolojisi, merkezi dokunmatik ekran kullanılarak oturma düzeninin zahmetsizce yapılandırılabilmesine izin verirken, ikinci nesil "Activity Key" anahtarı ise macera tutkunlarına isteğe bağlı olarak sunuluyor. Discovery, dokunmatik ekrana sahip yeni nesil anahtarı ve anahtarın üzerinde bulunan dijital saat ile de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Terrain Response

Terrain Response teknolojisi ile Discovery, her türlü sürüş koşuluna otomatik olarak uyum sağlayacak şekilde kendini hazırlarken, yeni Wade Modu ise derin su geçişi için gereken optimizasyonu sağlıyor. HSE donanım seviyesinde standart olarak gelen Kişiselleştirilebilen Terrain Response, Yeni Land Rover Discovery'nin gaz tepkilerini, vites değiştirme noktalarını, direksiyon ve süspansiyon ayarlarını sürücünün tercihine ve gereksinimlerine göre ayarlamasına olanak tanırken, arazi kullanımı için ise sürüş deneyimi kişiselleştirilebiliyor.

Discovery aynı zamanda ClearSight Ground View teknolojisinden yararlanarak Pivi Pro ekranı ile zeminin adeta cam bir yüzeyden bakıyormuş gibi kolaylıkla görülebilmesine izin veriyor. Ayrıca aracın alt kısmı ve tekerlekler de dahil olmak üzere çeşitli açılardan sağlanan görüntüler, kullanım kolaylığını en üst seviyeye taşıyor.

Makyajlanan Land Rover Discovery Türkiye'de

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Makyajlanan Land Rover Discovery Türkiye'de - Son Dakika


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