Makyajlanan Skoda Kodiaq Ağustos'ta Türkiye'de! - Son Dakika

Makyajlanan Skoda Kodiaq Ağustos'ta Türkiye'de!

15.04.2021 13:28
Makyajlanan Skoda Kodiaq Ağustos'ta Türkiye'de!, System.String[]

Skoda, SUV model gamında tanıttığı ilk modeli Kodiaq’ı makyajladı.

CARMEDYA.COM – Skoda, SUV model gamında tanıttığı ilk modeli Kodiaq'ı makyajladı.

Ağustos ayından itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak makyajlı Kodiaq, güncelleme ile birlikte önde ve arkada alüminyum efekte sahip tasarım detaylarına kavuştu. Bu tasarımla aracın gücü ve off-road tarzının daha fazla vurgulanması hedefleniyor.

Modelin yeniden tasarlanan ön bölümünde, yükseltilen kaput ve yeni ön panjur dikkat çekiyor. LED farlar standart olarak sunulurken tamamen LED ön far grubu Matrix özellikli sunulmaya başlanacak. Daha dar ön farlar modelin tasarımına şık bir detay olarak katkı sağlıyor.

Yine makyajla birlikte Kodiaq yeni alaşım jantlara kavuşurken, yeniden tasarlanan ön ve arka tamponlar, yeni parlak siyah arka spoyler ve arka camların yanlarındaki kanatçıklar sayesinde de aracın hava sürtünmesi ile emisyon oranları azaltılmış.

Yenilenen arka tasarımda üçüncü fren lambası spoyler ile entegre edilirken arka cam biraz daha dar tasarlanmış. Bu sayede SUV'un dinamik görünümü güçlendirilirken stop lamba grubu da daha ince ve keskin bir tasarımla üretilmiş. Arka lambalar kristal tasarımıyla dikkat çekerken markaya özgü C şekli korunmuş.

Yenilenen kabin

Makyaj dış tasarım kadar, iç mekan ve kokpitte de kendisini gösteriyor. Yeni dekoratif şeritler, kontrast yaratan ek dikiş detayları ve geliştirilmiş LED ambiyans aydınlatma özellikleriyle birlikte iç mekanda daha kaliteli ve prestijli bir ortam yakalanması hedeflenmiş.

Daha fazla konfor arayanlar için ergonomik, perfore derili elektrikli ayarlanabilen havalandırmalı ve masaj özellikli koltuklar da tercih edebilecek. Bununla birlikte opsiyonel olarak alınabilen çevreci Eco koltuklar, vegan ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış yüksek kaliteli koltuk kılıflarına sahip. Ayrıca mevcut durumdakine paralel şekilde Kodiaq, isteğe bağlı 7 koltuk seçeneğiyle de tercih edilebiliyor.

Teknolojik özellikleriyle dikkat çeken modelde dokunmatik ekran donanıma göre 8 inç veya 9.2 inç olarak alınıyor. Kablosuz SmartLink teknolojisi, Android Auto, Apple CarPlay ve MirrorLink ile akıllı telefonlar Kodiaq ile kolayca eşleştirilebiliyor. Kablosuz şarj özelliğinin yanı sıra mobil cihazlar modern USB-C girişleriyle bağlanabiliyor ve şarj edilebiliyor. İç bölümün sunduğu yüksek teknoloji seviyesini görsel olarak tamamlayan Dijital Gösterge Paneli ise farklı ara yüzlerin tercih edilebilmesiyle kişiselleştirmeye imkan tanıyacak. Ek güvenlik özellikleriyle de dikkat çeken modelde Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Değiştirme Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Geri Manevra Uyarı Asistanı gibi pek çok aktif güvenlik destek sistemi sunuluyor.

Motor gamı

Skoda Kodiaq'ın motorları, en güncel ve daha da verimli hale getirilen EVO ailesi güç ünitelerinden geliyor. İki dizel ve üç benzinli motor seçeneğine sahip modelde güç aralığı 150 HP'den 245 HP'ye uzanıyor. Ülkemizde giriş seviyesi olarak sunulacak 1.5 TSI 150 HP motor, 7 ileri DSG şanzımanla kombine ediliyor. Ürün gamının en üst seviyesini ise 2.0 TSI 245 PS kombinasyonuyla RS versiyonu temsil edecek.

Kodiaq RS'in performansı da artırıldı

Skoda RS ailesinin üyesi olan Kodiaq RS de daha yüksek performans sunacak şekilde güncellendi. Yeni 2.0 TSI EVO benzinli motor, yerine geldiği 2.0 TDI 240 HP motora kıyasla 5 HP daha fazla güç sunuyor. Siyah gövde detayları, aerodinamik olarak optimize edilmiş yeni 20 inç Sagitarius alaşım jantlar ile bu sportif Kodiaq modeli, ilk bakışta RS ürün ailesine ait olduğunu belli ediyor. Kodiaq RS'te LED Matrix farlar standart olarak sunulurken içeride ise siyah Suedia spor koltuklar, kırmızı dikişlerle sportif etkiyi pekiştiriyor. İçeride kullanılan siyah elmas dikişli kapı panelleri sportiflik hissini destekliyor.

Yeniden tasarlanan altıgen ön panjur, siyah cam çerçeveleri ve tavan rayları, RS'e özgü tamponlar yeni Kodiaq RS'de öne çıkan detaylar arasında yer alıyor.

Satış başarısı

2016 yılında Skoda'nın büyük başarıya ulaşan SUV atağını başlatan Kodiaq, 600 bin adedin üzerinde satışla birlikte kısa zamanda başarısını kanıtladı.

Modelin üretimi, markanın Çek Cumhuriyeti'ndeki Kvasiny fabrikasının yanında Çin, Hindistan ve Rusya'da da gerçekleştiriliyor. Ülkemize yalnızca Kvasiny fabrikasından tedarik edilecek olan Kodiaq, şu anda küresel çapta 60 civarında pazarda satışa sunuluyor.

2019 ve 2020 yıllarını segmentinde lider olarak tamamlayan Kodiaq, markanın D-SUV segmentindeki başarısını artırarak devam ettirmeyi hedefliyor.

Makyajlanan Skoda Kodiaq Ağustos'ta Türkiye'de!

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Makyajlanan Skoda Kodiaq Ağustos'ta Türkiye'de! - Son Dakika


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