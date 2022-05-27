Makyajlanan yeni Ford Fiesta, Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika
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Makyajlanan yeni Ford Fiesta, Türkiye'de satışa sunuldu

27.05.2022 15:49
Makyajlanan yeni Ford Fiesta, Türkiye'de satışa sunuldu

Yeni Ford Fiesta, Türkiye'de üç donanım seviyesi ile satışa çıktı.

Yeni Ford Fiesta, Türkiye'de üç donanım seviyesi ile satışa çıktı.

Ford Otosan açıklamasına göre, B segmentinin önde gelen modellerinden yeni Ford Fiesta, giriş donanım olarak konumlanan Style, üst donanım olarak konumlanan Titanium ve performans aracı olarak konumlanan ST donanımı, kullanıcıları için güvenliği ve sürüş keyfini artıracak pek çok özellik barındırıyor.

İlk safhada Style serisi ile otomobil tutkunlarına merhaba diyen yeni Ford Fiesta, Titinium ve ST araçlarını da 2022 yılı içerisinde müşterileriyle buluşturacak. Makyajlanan yeni Fiesta, 426 bin 500 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor.

Yeni Fiesta'da Style modelinde 1.1L 75 PS 5 ileri manuel motor seçeneği, Titanium modelinde 1.0L 125PS Ecoboost Hibrit 7 ileri otomatik ve ST modelinde ise 1.5L 200PS benzinli 6 ileri manuel olmak üzere toplam 3 farklı motor-şanzıman alternatifi bulunuyor.

"Yeni Ford Fiesta göz alıcı tasarımı ve hayatı kolaylaştıran yenilikleriyle öne çıkıyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Ford Türkiye İş Birimi Lideri Özgür Yücetürk, Fiesta ailesinin geçmişten beri daha fazla seçenek, kalite ve teknoloji arayan müşterilerin beklentilerini karşıladığını belirterek, makyajlanan yeni Ford Fiesta'nın çarpıcı dış tasarımı ve dinamik çizgisi ile mevcut modellerden ayrılırken, sahip olduğu yüksek fonksiyonellik ve hibrit seçeneği ile segmentinde fark yaratacağını dile getirdi.

Yücetürk, "Ford Fiesta üretildiği dönemden itibaren her zaman daha fazla stil, daha fazla teknoloji ve daha çok eğlence sunarak nesiller boyu sürücülerini memnun etti. Şimdi makyajlanan yeni Ford Fiesta göz alıcı tasarımı ve hayatı kolaylaştıran yenilikleri ile öne çıkıyor. EcoBoost hibrit motorun kusursuz performansı da Fiesta tutkunlarını çevre dostu, akıllı ve sürdürülebilir bir geleceğe çağırıyor." ifadelerini kullandı.

Ford Fiesta'nın her modeli kendine özgü çizgiler taşıyor

Açıklamaya göre, makyajlanan yeni Fiesta'ya karşıdan bakıldığında ön tampon tasarımının değiştiği, bununla beraber ön ızgara tasarımının tamamen yenilendiği, daha büyük ve belirgin hale geldiği görülüyor. Ortasında konumlanan Ford'un "mavi oval" amblemi ise siyah görünümlü ön ızgarayı tamamlıyor.

Yeni standart LED ön farlar Yeni Ford Fiesta'nın modern tasarım detaylarını şık ve yatay çizgileriyle tamamlıyor. Ayrıca üst donanımlara geçtikçe opsiyonel olarak sunulan uzun farlarda yansıma önleme özelliği bulunan Matrix LED teknolojili LED ön farlar, zorlayıcı yol ve hava koşullarında daha net görüş için uyarlanabiliyor.

Matrix LED far, geceleri daha iyi sürüş görüşü için aydınlatma senaryolarını optimize etmek amacıyla bir elektronik kontrol ünitesi ve trafik algılama cihazı ile çalışarak aracın performans ve güvenliğini en üst düzeye taşıyor.

NCAP 5 yıldızlı yeni Fiesta, daha güvenli ve konforlu

Giriş donanım itibari ile sahip olduğu pek çok ileri güvenlik özellikleri sayesinde NCAP 5 yıldız alan yeni Fiesta, farklı donanımlara ve paketlere göre güvenilirliği ve kullanım kolaylığını artırmaya yardımcı pek çok sürüş teknolojisi barındırıyor. Otomatik başlat-durdur, şerit takip sistemi ve şeritte kalma yardımcısı da giriş donanım itibariyle araçlarda standart olarak sunulan ve yeni Fiesta'yı öne çıkaran teknolojiler arasında yer alıyor.

Yeni Ford Fiesta'da üst donanım itibarıyla standart olarak sunulan 12,3 inçlik dijital yol bilgisayarı, sürücülere bilgi ekranlarını kişiselleştirme ve önceliklendirme olanağı veriyor.

Ayrıca, gelişmiş otomatik park sistemi, aracın sığabileceği boyutta park alanlarını tespit edebiliyor ve sürücünün yalnızca hızı, freni ve vites seçimini kontrol ederken ellerini kullanmadan park etmiş araçlar arasında dikey ya da paralel park etmesini sağlıyor.

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Kaynak: AA

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