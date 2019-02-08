Makyajlı 2019 Volkswagen Passat Türkiye'de

CARMEDYA.COM - Volkwagen iddialı modeli olan
Passat
'ı yeniledi. Model bu operasyon ile tasarım anlamında önemli değişimlere uğradı.
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Dışarıda ilk dikkat çeken ayrıntılara gelecek olursak, yeni
tip tamponlar dikkatlerden kaçmıyor. Otomobilin ön ızgarasında da revize
gerçekleşmiş. Ön bölümde IQ Light farlar ile gece sürüşlerinde görüş alanınız
daha da iyileştirilmiş.
Makyaj
ile birlikte otomobile yeni jant grubu ve renk
seçenekleri de eklenmiş. Arka bölüme geldiğimizde ise LED stoplar ve çift egzoz
sistemi makyajla birlikte gelen değişimler arasına eklenmiş.
2019 yeni Volkswagen Passat
Yeni 2019 VW Passat'ın iç mekanı nasıl?
Makyaj etkisini
Passat'ın iç mekanında da göstermiş. İlk olarak yeni direksiyon simidi dikkat
çekiyor. Yeni direksiyon iç mekana şıklık katmış. Bunun yanı sıra MIB3 adında
yeni bir orta konsol ekranıda modelde yerini almış. Bu ekran selefine göre daha
fazla teknolojik ayrıntı taşıyor. Akabinde yeni bir dijital gösterge paneli de
otomobile eklenmiş. Tabi ki son olarak güncellenmiş döşeme ve kaplama çıtalarda
modelde sunuluyor.
2019 yeni Volkswagen Passat
Yeni Passat hangi motor seçenekleriyle gelecek?
Motorlarda da önemli değişimler yaşanmış. İlk olarka 2.0
litrelik TDI Evo motor modelde sunuluyor. Eski nesile göre bu motor 10 g/km daha az CO2 salınımına sahip. Bunun
yanında benzinli ürün gamında 150, 190 ve 272
HP
gücünde seçenekler de var.
Akabinde dizel olarak ise 120, 190 ve 240 HP gücünde seçeneklerde sunulacak.
2019 yeni Volkswagen Passat
GTE versiyonda yenilikler var
Bunun yanında GTE olarak gelen hibirit bir seçenekte Passat'ta
yer alacak. Hibrit sistemin gücü 218 HP güce ulaşacak. Hibrit sistemde pil
kapasitesi 9.9 kWh'dan 13.0 kWh'a yükseltildi. Bununla birlikte tamamen
elektrik ile gidilebilecek olan menzil 55 kilometreden 70 kilmetreye
yükseltildi. Bunların yanı sıra eski versiyon GTE modelde 5 sürüş modunun
yerine 3 sürüş modu kullanılmış. E-MOD
da tamamen elektrikli bir sürüş sağlanırken, GTE modunda tamamen sportif sürüş
için hem benzinli hem elektrikli motor birlikte çalışacak. Hibrit modda ise
benzinli motor ve elektrikli motor arasında otomatik geçiş sağlanabilecek.
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Türkiye
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