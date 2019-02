Makyajlı Audi Tt Rs Karşınızda

CARMEDYA.COM - Audi TT RS Coupe ve Roadster, yeni yüzüyle ortaya çıktı. Model artık daha modern görünmeyi başarıyor.







Makyajlı modelde ön ve arka bölümde stil değişiklikleri göze

çarpıyor. Daha büyük bir yanal hava girişleri ve yan kanatçıklar dikkatlerden

kaçmıyor. Makyajlı modelde OLED farlar da konumlandırılmış. Gece yolculuk

yapmayı sevenler için bu teknoloji çok iş görecek.



Makyajlı Audi TT RS



Yeni renk seçenekleri de var.



Müşterilere marka sekiz farklı yeni renk seçeneği de

sunulmuş. Bunlar arasında Kyalami Green, Pulse Turuncu ve Turbo Mavi yer

alıyor. İçeride ise döşemlerde farklı renk seçeneği sunulmuş. Kırmızı ve mavi

döşeme seçenekleri bunlar arasında yer alıyor. Ayrıca orta konsoldaki zıt

tasarım renkleri de oldukça dikkat çekiyor. Orta konsolda MMI Navigation Plus

sistemi isteğe bağlı olarak geliyor. Bu sistemde ses kontrolü, ücretsiz metin

araması ve bir Wi-Fi Hotspot teknolojisi de sunuluyor. Müzik severler içinse 680-watt

gücünde Bang & Olufsen premium ses sistemi sunuluyor.



Makyajlı Audi TT RS



Motorda revizyon yok



Motorda revizyon yapılmamış. Bu nedenle, 2.5 litrelik beş

silindirli motordan 400 HP güç ve 480 Nm tork değeri sunulmuş. Bş silindirli

motor, yedi ileri şanzıman ile kombine edilmiş. Quattro dört tekerlekten çekiş

sistemiyle gelen TT RS Coupe'nin 0-100 km/s hızlanması 3,7 saniye sürüyor.

Azami hızı ise 250 km/s olarak belirlenmiş. Eğer istenirse bu seviye 280 km/s

hıza yükseltilebiliyor. Model Cenevre'de sahne alacak.



