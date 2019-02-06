Son Dakika Haberleri: Makyajlı Audi Tt Rs Karşınızda

Makyajlı Audi Tt Rs Karşınızda

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Audi TT RS Coupe ve Roadster, yeni yüzüyle ortaya çıktı. Model artık daha modern görünmeyi başarıyor. Makyajlı modelde ön ve arka bölümde stil değişiklikleri göze çarpıyor. Daha büyük bir yanal hava girişleri ve yan kanatçıklar dikkatlerden kaçmıyor. Makyajlı modelde OLED farlar da konumlandırılmış. Gece yolculuk yapmayı sevenler için bu teknoloji çok iş görecek....The post Makyajlı Audi TT RS karşınızda appeared first on Carmedya.

Makyajlı Audi Tt Rs Karşınızda, System.String[]
CARMEDYA.COM - Audi TT RS Coupe ve Roadster, yeni yüzüyle ortaya çıktı. Model artık daha modern görünmeyi başarıyor.



Makyajlı modelde ön ve arka bölümde stil değişiklikleri göze
çarpıyor. Daha büyük bir yanal hava girişleri ve yan kanatçıklar dikkatlerden
kaçmıyor. Makyajlı modelde OLED farlar da konumlandırılmış. Gece yolculuk
yapmayı sevenler için bu teknoloji çok iş görecek.

Makyajlı Audi TT RS


Yeni renk seçenekleri de var.

Müşterilere marka sekiz farklı yeni renk seçeneği de
sunulmuş. Bunlar arasında Kyalami Green, Pulse Turuncu ve Turbo Mavi yer
alıyor. İçeride ise döşemlerde farklı renk seçeneği sunulmuş. Kırmızı ve mavi
döşeme seçenekleri bunlar arasında yer alıyor. Ayrıca orta konsoldaki zıt
tasarım renkleri de oldukça dikkat çekiyor. Orta konsolda MMI Navigation Plus
sistemi isteğe bağlı olarak geliyor. Bu sistemde ses kontrolü, ücretsiz metin
araması ve bir Wi-Fi Hotspot teknolojisi de sunuluyor. Müzik severler içinse 680-watt
gücünde Bang & Olufsen premium ses sistemi sunuluyor.

Makyajlı Audi TT RS


Motorda revizyon yok

Motorda revizyon yapılmamış. Bu nedenle, 2.5 litrelik beş
silindirli motordan 400 HP güç ve 480 Nm tork değeri sunulmuş. Bş silindirli
motor, yedi ileri şanzıman ile kombine edilmiş. Quattro dört tekerlekten çekiş
sistemiyle gelen TT RS Coupe'nin 0-100 km/s hızlanması 3,7 saniye sürüyor.
Azami hızı ise 250 km/s olarak belirlenmiş. Eğer istenirse bu seviye 280 km/s
hıza yükseltilebiliyor. Model Cenevre'de sahne alacak.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:45 

Audi, Otomobil
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