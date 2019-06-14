Son Dakika Haberleri: Makyajlı Hyundai Elantra, Türkiye'de Satışa Sunuldu
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Makyajlı Hyundai Elantra, Türkiye'de Satışa Sunuldu

4 saat önce

İlk nesli 29 yıl önce piyasaya sürülmüş olan Hyundai Elantra, 6. nesil makyajlı versiyonuyla Türkiye'de piyasaya sürüldü. Küresel pazarlarda 2018 yılında tanıtılan Elantra, Türkiye'de tek motor seçeneğiyle satılacak.

Makyajlı Hyundai Elantra, Türkiye'de Satışa Sunuldu, System.String[]
Hyundai'nin yenilenen aracı Elantra, yapılan görsel güncelleştirmelerden sonra çok daha keskin hatlara kavuştu. Aracın keskin hatlara sahip olması, sportif görünümüne de ayrı bir hava katmayı başarmış diyebiliriz. Araç, tamponlar ve sunulan jant seçeneklerinin farklı tasarımlarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.



Elantra; 1.6 litre, atmosferik emişli, 127 beygir güç ve 155 Nm tork üreten benzinli bir motora sahip. Bunun yanında model, 6 ileri tam otomatik veya 6 ileri manuel vites şanzıman seçeneğiyle satın alınabiliyor. Ayrıca aracın jantları, donanım seviyesine göre 15, 16 veya 17 inç çaplı olarak seçilebiliyor.



Hyundai Assan, yeni Elantra için 7 yıllık garanti seçeneğini sunuyor. Bunun yanı sıra sürücüler, 2 yıl/60.000 km yasal garantiye ilave olarak aracın satılışından itibaren 3 yıl/sınırsız km, 5 yıl/100.000 km veya 7 yıl/80.000 km'ye kadar ücretsiz onarım seçeneklerinden de yararlanabiliyorlar. Ülkemizde aracın satış fiyatı 116.500 TL'den başlıyor.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:37 
Araç, Elantra, Teknoloji
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