Makyajlı Hyundai Elantra, Türkiye'de Satışa Sunuldu

Hyundai'nin yenilenen aracı Elantra
, yapılan görsel güncelleştirmelerden sonra çok daha keskin hatlara kavuştu. Aracın keskin hatlara sahip olması, sportif görünümüne de ayrı bir hava katmayı başarmış diyebiliriz. Araç
, tamponlar ve sunulan jant seçeneklerinin farklı tasarımlarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.
Elantra; 1.6 litre, atmosferik emişli, 127 beygir güç ve 155 Nm tork üreten benzinli bir motora sahip. Bunun yanında model, 6 ileri tam otomatik veya 6 ileri manuel vites şanzıman seçeneğiyle satın alınabiliyor. Ayrıca aracın jantları, donanım seviyesine göre 15, 16 veya 17 inç çaplı olarak seçilebiliyor. Hyundai Assan
, yeni Elantra için 7 yıllık garanti seçeneğini sunuyor. Bunun yanı sıra sürücüler, 2 yıl/60.000 km yasal garantiye ilave olarak aracın satılışından itibaren 3 yıl/sınırsız km, 5 yıl/100.000 km veya 7 yıl/80.000 km'ye kadar ücretsiz onarım seçeneklerinden de yararlanabiliyorlar. Ülkemizde aracın satış fiyatı 116.500 TL'den başlıyor.