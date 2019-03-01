Son Dakika Haberleri: Mal Alıp Parasını Vermeyen 2 Kişi Yakalandı

Mal Alıp Parasını Vermeyen 2 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Niğde'de farklı illerden mal aldıkları kişilere parasını vermeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Mal Alıp Parasını Vermeyen 2 Kişi Yakalandı, System.String[]
Niğde'de farklı illerden mal aldıkları kişilere parasını vermeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana, Bursa, Yalova, Kayseri ve Konya'da peyzaj, çiçek, bitki, gübre gibi malzemeler alıp parasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişilere yönelik Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Niğde'de düzenledikleri "Vurgun" operasyonuyla K.T. ve D.İ'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk zanlılar, adli kontrol şartıyla salıverildi. Olayın şüphelisi ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.K'nin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:56 Kaynak: İHA

Adana, Konya, Niğde, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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