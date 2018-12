Mal Paylaşımı Kavgası" Sanıklarına 6'şar Kez Müebbet İstemi

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki aile arasında mal paylaşımından kaynaklanan silahlı kavgada, aralarında kardeşi ve yeğenlerinin de bulunduğu 6 kişinin öldürülmesi, bir kişinin de yaralanması olayına karıştığı iddia edilen baba ile 2 oğluna ayrı ayrı 6 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Horasan ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde 9 Mart'ta İlhami Yılmaz ve kardeşi Mehmet Yılmaz ile çocukları arasında çıkan tartışma sonucu 6 kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili hazırlanan iddianame, Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Olayda Mehmet Yılmaz ile oğulları Bahattin, İbrahim, Ömer ve Adem Yılmaz'ın yanı sıra Sedrettin Bahar'ın öldüğü belirtilen iddianamede, Deniz, Ahmet Can, Gülnaz, Leyla, Meryem, Murat ve Songül Yılmaz "müşteki", İlhami ile oğulları Emrah ve Fatih Yılmaz ile bu kişilere yardım ettiği öne sürülen Servet Yiğit "sanık" olarak yer aldı.



İddianamede, Mehmet ve kardeşi İlhami Yılmaz'ın 8 yıl öncesine kadar ortak çalışırken anlaşamayınca ortaklığını sona erdirip bu konuda sözleşme imzaladıkları belirtilerek, sözleşmede Mehmet Yılmaz'a ait olan kereste atölyesinin 813 metrekaresinin İlhami'ye ve İlhami'nin kereste dükkanının ise yaklaşık 500 metrekaresinin Mehmet'e ait olacağının kararlaştırıldığı aktarıldı.



Olaydan bir gün önce ise müşteki Murat Yılmaz ile ölenler Adem ve İbrahim Yılmaz'ın sanık İlhami Yılmaz'a ait iş yerine gittikleri ve kendilerinin işlettiği kereste atölyesindeki İlhami'ye ait hissesinin kendilerine devrini istedikleri belirtildi.



İddianamede, İlhami Yılmaz'ın daha önce istedikleri birçok mal varlığını kendilerine verdiği gerekçesiyle bu taleplerini reddetmesi üzerine Adem'in bağırarak ve küfür ederek diğer kişilerle iş yerinden çıktığı, bunun üzerine ölen Mehmet Yılmaz'ın İlhami ile yaptıkları sözleşmeye şahit olan Hayrettin Özdemir'in tarafların arasını bulmaya çalıştığı anlatılarak, Özdemir'in taraflara diğerinin iş yerinde bulunan hisselerini karşılıklı olarak devretmelerini, arada oluşacak olan değer farklılığının da parasal olarak giderilmesi gerektiğini söylediği yer aldı.



Olay günü olayların yaşandığı dükkanda sanıklar Servet Yiğit, Emrah ve Fatih Yılmaz'ın olduğunun aktarıldığı iddianamede, şunlar kaydedildi:



"Adem'in iş yerine geldiği İlhami'ye 'Malı aranızda bölüşmüşsünüz ama biz duruma razı değiliz' dediği, İlhami'nin de 'Biz babanla bölüştük, durum bitmiştir, bu size düşmez' dediği, sinirlenen Adem'in küfür ettiği, Fatih'in de belindeki silahı çıkartıp Adem'e karşı doğrulttuğu ancak ateşlemediği anlaşılmıştır. Adem'in daha sonra babası Mehmet'e ait iş yerinde bulunanları çağırdığı, bunun üzerine kardeşleri Ömer ve İbrahim ile 4 kişinin iş yerine girdiği, sanık Fatih'in kardeşi Emrah ve babası İlhami'nin de silahla ateş ettikleri fakat kimin kimi vurduğunun kimse tarafından görülmediği, İlhami'nin dükkandan çıkar çıkmaz kardeşi Mehmet'e ait iş yerine gittiği ve Sedrettin'e doğru tabancayla ateş ettiği tespit edilmiştir."



Sanıklar araçla kaçarken yakalandı



Olaydan sonra sanıklar Fatih, İlhami ve Emrah Yılmaz'ın araçla Kars'a doğru kaçtıkları anlatılan iddianamede, bu sanıkların bir süre sonra kolluk kuvvetlerince yakalandıkları bildirildi.



İddianamede, araçtaki aramada Fatih ve Emrah'ın üstünden bir şey çıkmadığı, İlhami'nin üstünden ruhsatlı silahı ve mermi dolu şarjörün çıktığı ve araç içinde olay anında Emrah'ın kullandığı tabancanın bulunduğu kaydedildi.



Olayda yaşamını yitiren Bahattin ve müşteki Ahmet Can Yılmaz'ın vücutlarından mermi çekirdeği elde edilemediği için kim tarafından vurulduklarının net şekilde tespit edilemediğine yer verilen iddianamede, şöyle denildi:



"Sanıkların ifadelerinde inkara yönelik ortak beyanlarının bulunduğu, görgü tanıklarının beyanlarına göre sanıklardan baba ile 2 oğlunun ateş edip olay sonrası araçla kaçtıkları anlaşılmıştır. Bu sebeple fikir ve eylem birliği şeklinde hareket ettikleri değerlendirilen sanıkların olayda atılı suçu iştirak halinde ve haksız tahrik altında işledikleri, sanık Servet'in ise İlhami'nin yakalanmasına engel olması eyleminin 'suçluyu kayırma' suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır."



Savcı davanın güvenlik gerekçesiyle naklini talep etti



İddianamede, iki aile arasında geçmiş husumetlere dayalı birden fazla kişinin ölümü ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili davanın duruşmalarının sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülmesi, davaya katılan tarafların karşılıklı can güvenliklerinin sağlanması ve ilde istenmeyen toplumsal olayların olmasının önlenmesi bakımından davanın başka bir kentte görülmesi gerektiği belirtildi.



İddianamede sanıklar İlhami, Emrah ve Fatih Yılmaz'ın "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 6'şar kez müebbet ve 9 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.



Sanıklar Emrah ve Fatih'in ayrıca "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, diğer sanık Servet Yiğit'in ise "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Horasan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, ilçede ağır ceza mahkemesi bulunmadığı için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

