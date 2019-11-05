Son Dakika Haberleri: Mal paylaşımında anlaşamadığı eşi ile kız kardeşini tüfekle vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Mal paylaşımında anlaşamadığı eşi ile kız kardeşini tüfekle vurdu

Mal paylaşımında anlaşamadığı eşi ile kız kardeşini tüfekle vurdu

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde mal paylaşımında anlaşamadığı eşi ile kız kardeşini tüfekle vurarak yaralayan şahıs kayıplara karıştı.

Mal paylaşımında anlaşamadığı eşi ile kız kardeşini tüfekle vurdu, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde mal paylaşımında anlaşamadığı eşi ile kız kardeşini tüfekle vurarak yaralayan şahıs kayıplara karıştı.


Edinilen bilgilere göre, Besni'ye bağlı Çakallı köyü yakınlarında bir tarlada şizofreni hastası olduğu iddia edilen S.D. isimli şahıs, mal paylaşımında anlaşamadığı iddia edilen eşi D.D. (52) ile kız kardeşi A.Ö.'yü (56) tüfekle vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan köylüler durumu jandarma ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak eşi ve kız kardeşini yaralayan ve daha sonra olay yerinden kaçan S.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:10 Kaynak: İHA
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