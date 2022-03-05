Mal varlığı dondurulan 2 kişi hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı - Son Dakika
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Mal varlığı dondurulan 2 kişi hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı

05.03.2022 09:24
Mal varlığı dondurulan 2 kişi hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı" olduğu gerekçesiyle daha önce mal varlığı dondurulan 2 kişi hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı" olduğu gerekçesiyle daha önce mal varlığı dondurulan 2 kişi hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı.

BMGK'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" listesinde yer alan ve mal varlığı dondurulan "Abd Al-Malik Muhammad Yusuf Uthman ABD Al-Salam" ve "Nayıf Salih Salim Al-Qaysi" isimli kişilere ilişkin hükümler yürürlükten kalktı.

Böylece adı geçen kişiler söz konusu listeden çıkarıldı.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, El Kaide, Gazete, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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